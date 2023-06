Elton John sammelt mit kreativer Kampagne Spenden für Kampf gegen Aids

Sänger Elton John ist für seine schrillen Outfits bekannt. Für eine Spenden-Kampagne ruft er seine Fans nun dazu auf, ihren "inneren Elton" herauszulassen. Einige Promis haben das bereits gemacht.

Seit mittlerweile rund 31 Jahren widmet sich der britische Entertainer Elton John (76) mit seiner "Elton John AIDS Foundation" dem Kampf gegen die Immunschwäche-Erkrankung. Auf seinem Instagram-Account und in einem Youtube-Video hat er nun seine neue Spendeninitiative "The Rocket Fund" vorgestellt, mit der er beabsichtigt, innerhalb von drei Jahren 125 Millionen Dollar für den Kampf gegen AIDS einzunehmen. Sein Ziel sei es, die Krankheit bis 2030 zu besiegen.

#InnerElton auf Social Media

Um seiner Initiative möglichst große Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ließ sich der für seine schrillen Outfits und Brillen berühmte Sänger etwas Originelles einfallen: Unter dem Titel "Let your inner Elton out" ("Lass deinen inneren Elton raus") sollen sich Unterstützer der Kampagne in ihrem "besten Elton-inspirierten Look" ablichten lassen und die verrückten Bilder dann unter Verwendung des Hashtags #InnerElton auf ihren Social-Media-Kanälen posten. Um Fans ein wenig auf die Sprünge zu helfen, ergänzte er: "Denkt an Pailletten, Sonnenbrillen und leuchtende Farben. Oder was auch immer euch euer wahres Ich spüren lässt."

Keine 24 Stunden nach seinem Aufruf finden sich auf Instagram unter #InnerElton bereits über dreihundert quietschbunte Unterstützer-Portraits. Zu den prominentesten Gesichtern gehören unter anderem Heidi Klum, "How i met your Mother"-Star Neil Patrick Harris und die durch die Serie "Glee" bekannten Schauspieler Amber Riley und Chris Colfer.