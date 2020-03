Die UEFA hat entschieden: Die Fußball-Europameisterschaft findet aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht statt. Bei einer Krisensitzung hat der europäische Fußballverband an diesem Dienstag (17. März) entschieden, den Wettbewerb auf den Sommer 2021 zu verschieben. "Ich habe damit gerechnet - und die Entscheidung ist ja auch richtig und alternativlos", erklärt Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (54) auf Nachfrage von spot on news.

Für sie persönlich bedeute die Entscheidung, dass sie im Juni und Juli nicht aus dem Quartier der deutschen Mannschaft berichten werde. "Das ist schade, aber es gibt momentan unglaublich viele Menschen, die sehr viel wichtigere und größere Sorgen haben." Auch andere prominente Stimmen haben sich bereits zu der Absage beziehungsweise Verschiebung geäußert.

"So gerne wir nun gegen Italien und Spanien, insbesondere aber die EURO 2020 im Sommer mit unserer jungen Mannschaft und den drei tollen Heimpartien in München gespielt hätten, so alternativlos sind diese Entscheidungen im Moment", erklärt Oliver Bierhoff (51), DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, auf der Webseite des DFB. "Wir alle müssen die Gesundheit und das Leben von Menschen schützen, das gilt selbstverständlich auch für den Fußball. Deshalb ist es völlig richtig und alternativlos, die EURO zu verschieben", erklärt Bundestrainer Joachim Löw (60) zu der UEFA-Entscheidung. Die Nationalspieler hätten natürlich "wahnsinnig gerne die EURO im Sommer gespielt, was sie sich auch erarbeitet hatten." Jeder Sportler lebe doch für diese großen Spiele, "für diese großen Turniere, die ein Land, einen ganzen Kontinent oder bei Weltmeisterschaften die ganze Welt begeistern", so Löw.

Verständnis und Trauer im Netz

Auch im Netz sorgt die Entscheidung für zahlreiche Reaktionen. "Die einzig richtige Entscheidung", twittert beispielsweise FC-Bayern-Star und Ex-Nationalspieler Thomas Müller (30). Weitere Fußballfans zeigen auf Twitter Verständnis, machen jedoch auch ihren Frust deutlich. "Logische und richtige Entscheidung der Uefa", twittert ein User. "2020 schon jetzt das beschissenste Jahr, welches ich je erlebt habe", zeigt sich ein weiterer traurig. Ein anderer User nimmt die Entscheidung mit Humor und twittert zu einem Bild mit durch ein Stadion fliegenden, weißen Rollen: "Bei der #EM2021 können dann alle ihr gehortetes Klopapier wieder loswerden."