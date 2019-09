Emeli Sandé (32, "Next To Me") hat schwere Zeiten hinter sich: 2014 ließ sie sich von ihrem Ehemann Adam Gouraguine nach einer fast zehnjährigen Beziehung scheiden. Nun scheint sie diese Zeit überwunden zu haben: "Ich genieße es, Single zu sein", verrät sie im Interview mit dem britischen "Mirror". Sie habe einige Dates gehabt und wolle die Männerwelt nun "auf einer tieferen Ebene" erkunden.

Auf ihrer To-Do-Liste stehe unter anderem ein Date in einer Skihalle. "Wenn man neue Leute kennenlernt, insbesondere an einem Punkt im Leben, an dem man sich selbst versteht und respektiert, muss man sich nicht an die Regeln halten." Ein Song auf ihrem neuen Album "Real Life", das am 13. September erscheint, heißt "Survivor" (deutsch: "Überlebender"). Darüber sagt Sandé: "Ich fühle mich so, als hätte ich eine schwere Zeit überlebt. Ich fühle mich so viel stärker, nachdem ich am anderen Ende herausgekommen bin."