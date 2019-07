Schauspielerin Emilia Clarke (32) feiert auf ihrem offiziellen Instagram-Account den Geburtstag ihres ehemaligen "Game of Thrones"-Kollegen Jason Momoa (39). Zu einem Foto, das die beiden in inniger Umarmung zeigt, schreibt sie: "Bei dir fühle ich mich 2 Fuß klein". Sie wünscht ihrem einstigen Serien-Ehemann "eine übergroße Badewanne des Glücks" für das kommende Lebensjahr. Ein süßer Gruß, der allerdings etwas zu früh kommt. Denn Jason Momoa wird erst am 1. August 40 Jahre alt. Ob es ein Versehen oder Absicht war, bleibt offen.

Auch ist unklar, ob das Foto älter ist oder womöglich jüngst bei einer Feier zu seinem Ehrentag entstanden ist. So oder so - allen "Game of Thrones"-Fans dürfte bei den wiedervereinten Kollegen das Herz aufgehen.

Emilia Clarke spielte von Staffel eins bis acht in "Game of Thrones" die Rolle von Daenerys Targaryen. In Staffel eins wurde sie mit Jason Momoas Figur Khal Drogo zwangsverheiratet. Doch zwischen den beiden entwickelte sich eine echte Liebesgeschichte. Am Ende von Staffel eins stirbt Khal Drogo, erscheint seiner Khalessi in Staffel zwei aber noch einmal in einer Vision.