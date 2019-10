Bei der New Yorker Premiere des Films "Last Christmas" haben die drei Hauptdarstellerinnen gezeigt, wie gut sie sich untereinander verstehen. "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (33), Emma Thompson (60, "Bridget Jones' Baby") und Michelle Yeoh (53, "The Lady") haben sich auf dem roten Teppich herzlich umarmt. Das Gruppenkuscheln fingen die Fotografen vor Ort ein.

Die drei Schauspielerinnen posierten zudem Arm in Arm und mit strahlenden Gesichtern für gemeinsame Fotos. Ob sich die drei auch im Film so blendend verstehen? Die romantische Weihnachtskomödie läuft ab dem 14. November in den deutschen Kinos an.