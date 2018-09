"MOD 4 LYFE [Mother of Dragons/ Drachenmutter fürs Leben]!!!! Doctor Woo [Tätowierer] hat sichergestellt, dass Mama ihre Babys NIEMALS vergessen wird...."

Mit diesem Kommentar versehen, postet die britische Schauspielerin Emilia Clarke (31, "Solo: A Star Wars Story") überglücklich ein Foto von sich mit ihrem neuen Tattoo auf Instagram. Auf der Innenseite ihres Handgelenks sind nun drei kleine fliegende Drachen zu sehen. Damit erinnert Clarke an ihre Erfolgsrolle der Drachenmutter Daenerys Targaryen in der internationalen Fantasy-Serie "Game of Thrones" (2011-2019).