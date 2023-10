Emily Blunt muss sich für "fettfeindliche" Kommentare entschuldigen, nachdem ein Clip aus dem Jahr 2012 wiederaufgetaucht ist.

Von der Vergangenheit eingeholt: Nachdem ein Clip aus der ITV-Show "The Jonathan Ross Show", der ursprünglich im Jahr 2012 ausgestrahlt wurde, im Internet wiederaufgetaucht ist, hat Emily Blunt (40) sich nun dazu geäußert. Die britische Schauspielerin hat sich dabei für ihre "unsensible", "fettfeindliche" Bemerkung entschuldigt. In dem Clip hatte sie eine Kellnerin als "gewaltig" bezeichnet. Der Clip hatte eine Flut von Online-Kommentaren ausgelöst.

Emily Blunt: "Es tut mir sehr leid"

"Ich muss das einfach direkt ansprechen, denn mir ist die Kinnlade runtergefallen, als ich diesen Clip von vor zwölf Jahren gesehen habe", sagte sie dem "People"-Magazin. Und weiter: "Ich bin entsetzt, dass ich so etwas Unsensibles und Verletzendes gesagt habe, das nichts mit der Geschichte zu tun hat, die ich in einer Talkshow erzählen wollte." Geladen war die vielfach ausgezeichnete Künstlerin damals, um über ihren Science-Fiction-Film "Looper" (2012) zu sprechen.

Im aktuellen Interview zeigte sie sich geschockt: "Ich habe mich immer als jemanden betrachtet, der nicht im Traum daran denken würde, jemanden zu verärgern. Was immer mich dazu gebracht hat, in diesem Moment so etwas zu sagen, ist für mich und für alles, wofür ich stehe, nicht nachvollziehbar", so Blunt. "Und doch ist es passiert, und ich habe es gesagt, und es tut mir sehr leid, dass ich jemanden verletzt habe. Ich bin alt genug gewesen und hätte es besser wissen müssen", fügte sie hinzu.

Der Vorfall ereignete sich bei einem Gespräch über ein US-Restaurant in der Sendung. Sie sagte dem Moderator: "Wenn Sie zu Chili's gehen, können Sie sehen, warum so viele unserer amerikanischen Freunde so gewaltig sind. Das Mädchen, das mich bedient hat, war gewaltig."