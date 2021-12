Sehen Sie im Video: Emily Ratajkowski, Bushido und Co. – diese Promis sind 2021 Eltern geworden.













Allen voran Victoria's-Engel Elsa Hosk. Am 11. Februar begrüßt sie mit Tom Daly ihre Tochter Tuulikki Joan Daly.

Einen Monat später, am 12. März, folgt ein weiterer Super-Model-Spross: Sylvester Apollo Bear. Auf Instagram teilt Model Emily Ratajkowski ihr Glück mit ihren Fans.

Ebenfalls im März teilt Cheyenne Ochsenknecht ein Foto der winzigen Hand ihrer Mavie. Ihre Tochter kommt am 26. März zur Welt.

Schon wenige Tage später, am 5. April, begrüßen Johanna und Alec Völkel Rosenrot. "Lost in Love", kommentiert Johanna Völkel das Foto der Neugeborenen.

Mitte April wird auch Sarah Knappik Mutter. Die Tochter der ehemaligen GNTM-Kandidatin hört auf den Namen Marly. Der Schnappschuss aus dem Krankenhaus soll das erste und gleichzeitig letzte Bild ihrer Tochter sein, das sie mit der Öffentlichkeit teilt.

Leo und Luis heißen die Zwillinge von Tanja Szewczenko und Norman Jeschke. Am 27. April wird die ehemalige Eiskunstläuferin wieder Mutter.

Am selben Tag werden auch „Backstreet Boys"-Sänger Nick Carter und seine Ehefrau Lauren Eltern.

Das zweite GNTM-Baby des Jahres macht Rebecca Mirs und Massimo Sinatós Familie komplett. Den genauen Geburtstermin und auch den Namen ihres Sohnes verriet das Promi-Paar bislang noch nicht.

Am 11. Mai bringen Jessica Paszka und Johannes Haller das Bachelor-Baby des Jahres zur Welt. Auf Instagram teilen sie einen niedlichen Schnappschuss der Füßchen ihrer Tochter Hailey-Su.

Naomi Campbell sorgt für eine Super-Baby-Überraschung. Das Supermodel wird am 18. Mai Mutter. Fans erhalten weder eine Ankündigung noch weitere Informationen zu ihrer Tochter.

Bereits zum fünften Mal wird Hollywoodstar Ewan McGregor Papa. Am 27. Juni 2021 bekommen der Schauspieler und seine Partnerin Mary Eliabeth Winstead ihr erstes gemeinsames Kind. Ewans älteste Tochter Clara McGregor teilt das erstes Foto mit ihrem kleinen Bruder auf Instagram.

Zwei Tage später wird „Wonder Woman" zum dritten Mal Mutter. ***** Gal Gadot ist überglücklich über die kleine Daniella.

Ebenfalls zum dritten Mal werden Janni Hönscheid und Peer Kusmagk am 2. September Eltern. Inmitten seiner Familie liegt Baby Merlin auf dem riesigen Bett der Kusmagks.

Sehen Sie im Video: Berühmte Eltern: Das sind die Promi-Babys des Jahres









Am 4. September begrüßen Cardi B. und ihr Mann Rapper Offset ihr zweites Kind. Das blaue Herz in ihrem Kommentar lässt auf das Geschlecht ihres Nachwuchses schließen.

Ende des Jahres folgen die wohl meistdiskutierten Promi-Geburten des Jahres. Anfang Oktober werden Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Influencerin Yeliz Koc Eltern. Kurz vor der Geburt von Tochter Snow Elanie trennten sich die Eltern.

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi halten überglücklich ihre Drillingsmädchen im Arm. Leonora, Naima und Amaya erblicken am 11. November 2021 nach Wochen des Bangens und Wartens das Licht der Welt.

