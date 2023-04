Deshalb denkt sie "nicht wirklich an Männer"

Wie sieht die Dating-Situation bei Emily Ratajkowski wirklich aus? Das Model spricht jetzt in einem Interview Klartext.

Model Emily Ratajkowski (31) und die Männer - alles nur Hörensagen? In einem Interview mit der "Los Angeles Times" hat sie nun offen über ihre vermeintlichen Liebschaften gesprochen und mit einigen Gerüchten aufgeräumt, die seit der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Sebastian Bear-McClard in den Medien kursieren.

"Es gibt eine Million verrückte, ungenaue Dinge über meine Beziehungen, die gesagt werden", so Ratajkowski. Dabei sei ihr oft gar nicht danach, auszugehen. "Ich denke nicht wirklich an Männer." Stattdessen arbeite sie viel und sei eine alleinerziehende Mutter. "Ich bin so beschäftigt, dass es einfach ist, nicht daran zu denken."

Was läuft mit Harry Styles?

Sie sei "definitiv" nicht auf der Suche nach Männern, betonte aber auch mit einem Schmunzeln: "Obwohl, ja. Weißt du, manchmal passieren Dinge einfach." Ob sie hier indirekt über die letzten Berichte über sie und Sänger Harry Styles (29) gesprochen hat, ist unklar. Angebliche Knutschfotos der beiden machten in den vergangenen Wochen die Runde. Geäußert haben sich die beiden dazu bislang nicht.

Das Model hat 2022 nach vier Jahren seine Ehe mit dem Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard beendet. Im September hat Ratajkowski die Scheidung eingereicht. Die beiden hatten im Februar 2018 geheiratet. 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Sylvester Apollo Bear zur Welt. Kurz vor der Trennung im Juli 2022 waren Fremdgeh-Gerüchte über ihren Mann durch die Medien gegangen. Anschließend war sie für kurze Zeit angeblich mit US-Komiker Pete Davidson (29) liiert, inzwischen sollen sie aber nur noch gute Freunde sein.