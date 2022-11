Es ist nicht lange her, da wurde Emily Ratajkowski und Brad Pitt eine Affäre nachgesagt. Doch in einem Interview bezieht das Model jetzt Stellung – und verrät, in welcher Phase im Leben es sich gerade befindet.

Über ihre Trennung von Noch-Ehemann Sebastian Bear-McClard sprach Emily Ratajkowski in der Vergangenheit nur indirekt. So deutete sie beispielweise auf Tik Tok an, dass er sie betrogen habe. Doch so klar wie jetzt hat sie noch nicht über ihre Zeit als Neu-Single gesprochen. Sie genieße ihr neues Leben in vollen Zügen.

Emily Ratajkowski genießt ihre "B****-Ära"

"Es ist verrückt. Es ist so schön, ganz ehrlich. Ich bin niemandem etwas schuldig – außer meinem Sohn, das ist der einzige Mann", sagte sie in der "Today"-Show. Den Großteil ihres Erwachsenenlebens habe sie in Beziehungen verbracht. Umso schöner sei die Abwechslung, erklärte Ratajkowski. "Können wir in dieser Sendung fluchen? Ich habe gescherzt, dass ich in meiner B****-Ära bin", sagte sie und erklärte direkt, warum das Wort auf sie zutreffe. "Ich mag dieses Wort, weil ich das Gefühl habe, dass ich es mir wieder aneigne. Es hat einen negativen Beigeschmack. Aber für mich ist es wieder eine gute Sache. [Nach dem Motto] 'Ich lasse mir so einen Scheiß nicht gefallen.'"

Es scheint, als habe sie in den vergangenen Monaten viel Zeit damit verbracht, sich selbst und die eigenen Gewohnheiten unter die Lupe zu nehmen. So erzählte sie in der Show, die Beziehungen seien auch eine Art Schutz gewesen. "Ich denke, es war ein Weg für mich, mich selbst zu schützen. Ich bin in eine wirklich verrückte Branche eingestiegen und habe in einer wirklich verrückten Branche gearbeitet, in der (...) es eine Menge furchterregender Männer gibt", erläuterte die 31-Jährige.

Bekannt durch "Blurred Lines"-Video

Ratajkowski wurde bekannt durch ihren Auftritt im Video zu Robin Thickes Erfolgshit "Blurred Lines". Eine traumatische Erfahrung, wie sie später selbst berichten sollte. In ihrer Autobiografie "My Body" beschrieb Emily Ratajkowski, wie Musiker Robin Thicke sie am Set sexuell belästigt haben soll: "Plötzlich, wie aus dem Nichts, spürte ich die Kühle und Fremdheit der Hände eines Fremden, die meine nackten Brüste von hinten umfassten."

Regisseurin Diane Martel bezeugte Ratajkowskis Bericht. "Ich erinnere mich an den Moment, als er ihr an die Brüste griff", sagte sie der "Sunday Times". "Eine in jeder Hand. Er stand hinter ihr, als sie beide im Profil standen. Ich schrie mit meiner sehr aggressiven Brooklyn-Stimme: 'Was zum Teufel machst du da, das war's! Der Dreh ist vorbei!'."

Im September reichte Ratajkowski die Scheidung von Bear-McClard ein. Das Ex-Paar hatte 2018 in einem New Yorker Standesamt geheiratet.

Quellen: "Today Show" / "Sunday Times"

