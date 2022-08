Ihr Ex bettelt um eine zweite Chance - doch Emily Ratajkowski will die Trennung

Vor zwei Wochen wurde die Trennung von Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard bekannt. Nun berichten US-Medien, der Filmproduzent bettele um eine zweite Chance. Offenbar vergebens - wie Ratajkowskis Verhalten in den sozialen Medien nahelegt.

Sie waren eines der Traumpaare der amerikanischen Filmszene: Schauspielerin Emily Ratajkowski und Filmproduzent Sebastian Bear-McClard inszenierten sich jahrelang auf Instagram als glücklich verliebtes Paar. 2018 heirateten die beiden - nachdem sie lediglich zwei Wochen zusammen waren. Drei Jahre später, im März 2021, kam der gemeinsame Sohn Sylvester Apollo zur Welt.

Doch vor zwei Wochen meldeten Promimagazine unter Berufung auf den Umkreis des Paares überraschend, die beiden hätten sich getrennt. Sogar von Scheidung war die Rede. Der Grund: Bear-McClard soll seine Ehefrau betrogen haben.

Emily Ratajkowski hat genug

Während das Model den Berichten zufolge fest entschlossen sein soll, die Scheidung einzureichen, bettelt der Filmproduzent nun offenbar um eine neue Chance. Das berichtet das Magazin "Page Six". Dabei scheint er auf Granit zu beißen. Emily Ratajkowski ist demnach nicht willens, ihre Ehe fortzusetzen. Der Grund: Die 31-Jährige habe ihre eigenen Nachforschungen angestellt und dabei herausgefunden, dass Bear-McClard in der Ehe deutlich mehr hinter ihrem Rücken angestellt hat als bekannt.

Zwar haben sich bislang weder Ratajkowski noch Bear-McClard direkt zu der Trennung geäußert. Doch das durch das Musikvideo zu "Blurred Lines" bekannt gewordene Model wurde zuletzt in der Öffentlichkeit ohne Ehering gesehen. Zudem hat die Schauspielerin ("Gone Girl", "Entourage"), mehrere Tweets geliked, in denen User über die Untreue ihres Mannes sprachen.

Unter anderem gab sie auf Twitter Zustimmung für die folgenden Postings: "Mädels, wie feiern wir Emratas Scheidung?". "Ich kann nicht glauben, dass dieser Mistkerl Emrata betrogen hat" und "Dass Emrata endlich diesen Mann los ist beweist, dass Gott real ist". Emrata - das ist der Name, den sie auf Twitter und Instagram verwendet.

Angesichts dieses eindeutigen, für jedermann sichtbaren Verhaltens in den sozialen Medien braucht es dann auch keine offizielle Stellungnahme mehr: Emily Ratajkowski scheint mit ihrer Ehe abgeschlossen zu haben.

