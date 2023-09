Die Männerwelt kann sich auf Emily Ratajkowski freuen: Sie möchte wieder in eine Beziehung.

Emily Ratajkowski hat offenbar genug vom Single-Dasein. Via TikTok gab sie zu verstehen, dass sie zurück ins Dating-Geschäft möchte.

Seit Sommer 2022 ist das US-Model Emily Ratajkowski (32) nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann Sebastian Bear-McClard (36) Single. Zwar wurde ihr seitdem die ein oder andere Liaison nachgesagt, doch in Interviews betonte sie stets, eigentlich noch nicht bereit für eine neue Beziehung zu sein. Damit ist nun offensichtlich Schluss, wie sie selbst via TikTok bekannt gab.

In einem Selfie-Video erklärt Ratajkowski: "Ich bin seit kurzem Single und würde mich mit jedem verabreden, der mich zum Essen ausführen möchte." Dem kurzen Beitrag gab sie die vielsagende Überschrift "Dankbar für den durchgemachten Heilungsprozess".

Von 2014 bis 2018 war die gebürtige Londonerin mit dem Musiker Jeff Magid (46) liiert. Wenige Wochen nach der Trennung gab Ratajkowski bekannt, den Schauspieler und Produzenten Bear-McClard nach nur wenigen Wochen Beziehung in New York City geheiratet zu haben. Im Oktober 2020 gab sie ihre Schwangerschaft bekannt. Am 8. März 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Sylvester Apollo (2) zur Welt. Nach der Trennung im Juli 2022 reichte sie im September 2022 die Scheidung ein.

Emily Ratajkowski' Affären mit Pete Davidson und Harry Styles?

Wie unter anderem das "People"-Magazin in der Folge unter Berufung auf einen Familienfreund berichtete, sei es ihre Entscheidung gewesen, die Ehe zu beenden. In der November-Ausgabe der "Harper's Bazard" sagte das Model: "Ich fühle Wut, Traurigkeit. Ich fühle Freude. Ich fühle Leichtigkeit."

Nach der Trennung von ihrem Ehemann wurden Ratajkowski zahlreiche Affären nachgesagt. Unter anderem kolportierte die Presse eine Liebschaft mit dem Komiker Pete Davidson (29) im Herbst 2022. Anfang 2023 kamen Gerüchte auf, wonach sie eine romantische Beziehung mit Musiker Harry Styles (29) eingegangen haben soll. Sie selbst sprach darüber nie öffentlich. In einem Interview mit der spanischen "Vogue" sagte sie lediglich: "Es ist sehr bizarr, gewisse Erfahrungen zu machen, von denen im Anschluss die ganze Welt weiß, und die jeder kommentiert."