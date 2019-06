Tattoos am Po sind out? Das sieht Model Emily Ratajkowski offenbar anders. An ihrem Geburtstag veröffentlicht sie ein Video, auf dem sie ein Tattoo mit ihrem Markennamen auf dem unteren Rücken trägt. Die 28-Jährige feiert ihren Geburtstag mit Freunden. Dabei entsteht dieses Video. Das Tattoo ist also nicht echt. Freunde hatten die Aufkleber als Überraschung für das Model und seine Gäste mitgebracht. Für einen Hingucker sorgen sie so auf jeden Fall.