von Luisa Schwebel Emily Ratajkowski hat nach der Trennung von Sebastian Bear-McClard kein gutes Haar an dem Filmproduzenten gelassen. Er habe sie betrogen, deutete sie oftmals an. Tatsächlich werfen mehrere Frauen Bear-McClard sexuellen Missbrauch vor.

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, werfen gleich mehrere Frauen Sebastian Bear-McClard sexuellen Missbrauch vor. So soll er zwei damals minderjährige Mädchen auf Instagram kontaktiert und ihnen Versprechungen gemacht haben. Zwei Frauen werfen ihm laut "Variety" sexuelles Fehlverhalten vor, eine Frau "beunruhigendes Verhalten".

Emily Ratjkowskis Noch-Ehemann wird sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen

Eine der Frauen behauptet, Bear-McClard habe sie 2016 unter falschen Versprechungen für einen Film rekrutiert. Am Set habe sie sich dann vor einer Gruppe Männern nackt ausziehen müssen. Angeblich seien die Filmemacher Joshua und Benjamin Safdie ebenfalls dabei gewesen, als sie nackt am Set stand. Eine Sprecherin ihrer Produktionsfirma Elara ließ gegenüber "Variety" verlautbaren: "Das Elara-Team wurde im Juli 2022 auf das Verhalten von Sebastian McClard aufmerksam gemacht. Sie haben sofort gehandelt und ihm gekündigt."

"Ich war völlig fassungslos und fühlte mich entsetzt. Meine Verzweiflung wurde noch größer, als mir [ein Schauspieler] aus dem Nichts ins Ohr flüsterte, ob er ihn reinstecken könne, während die Kameras liefen. Ich sagte Nein", beschrieb die Frau in einer Erklärung aus dem vergangenen August, die "Variety" vorliegt. Sie sei damals 17 Jahre alt gewesen und hatte eine sexuelle Beziehung mit Sebastian Bear-McClard. Bezahlt wurde sie für die Szene eigenen Angaben zufolge nicht. Damals war Bear-McClard noch nicht mit Emily Ratajkowski zusammen.

Eine andere Frau, zum besagten Zeitpunkt 18 Jahre alt, behauptet laut Unterlagen, der Filmproduzent habe sie ebenfalls auf Instagram kontaktiert und ihr eine Filmkarriere versprochen. Er habe sie damals in die Wohnung eingeladen, in der er mit Emily Ratajkowski wohnte. "Sebastian und ich begannen uns zu küssen. Die Dinge eskalierten und dann, ohne mich um meine Zustimmung zu bitten, drang Sebastian in mich hinein, ohne ein Kondom zu benutzen", so die Frau. In den offiziellen Dokumenten behauptet sie, Bear-McClard habe sie mit einer Tracking-App verfolgt und sie habe mitbekommen, wie er einem 15-jährigen Mädchen schrieb. "Sebastian schien mit sich selbst zufrieden zu sein und lachte über meinen Kommentar. Er hat meine Anschuldigungen nicht bestritten", erklärt die Frau. Der Beschuldigte wollte sich gegenüber "Variety" nicht zu den Anschuldigungen äußern.

Sebastian Bear-McClard soll Ratajkowski betrogen haben

Laut Freunden des Models, die sich gegenüber "Variety" äußerten, soll Ratajkowski nicht überrascht sein von dem Verhalten ihres Noch-Ehemannes. Sie kämpft seit der Trennung um das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Sylvester.

Im vergangenen Jahr befeuerte Ratajkowski selbst die Gerüchte, nach denen ihr Noch-Ehemann ihr untreu war. Unter anderem gab sie auf Twitter Zustimmung für die folgenden Postings: "Mädels, wie feiern wir Emratas Scheidung?". "Ich kann nicht glauben, dass dieser Mistkerl Emrata betrogen hat" und "Dass Emrata endlich diesen Mann los ist beweist, dass Gott real ist". Emrata – das ist der Name, den sie auf Twitter und Instagram verwendet. Später veröffentlichte die aus dem Musikvideo zu "Blurred Lines" bekannte Schauspielerin ein Tik-Tok-Video, das erneut Öl ins Feuer goss.

Das Video griff den Social-Media-Trend "He's a ten" auf, der im vergangenen Jahr die Runde machte. Dabei werden Männer in ihrem Charakter und Aussehen von 1 bis 10 bewertet, 10 die höchste Stufe. "Wenn er denkt, er ist eine 10, weil er dich bekommen hat … nur, dass du auf hässliche Männer stehst!", stand in dem Tik-Tok-Video, zu dem sich Ratajkowski nickend filmte.

Quelle: "Variety"

