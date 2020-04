US-Rapper Eminem (47, "Lose Yourself") wurde in den eigenen vier Wänden von einem Einbrecher überrascht. Der Vorfall soll sich laut dem US-Portal "TMZ" bereits Anfang des Monats in einer Wohnanlage in Detroit ereignet haben. Eminem, sein bürgerlicher Name lautet Marshall Bruce Mathers, soll dem Bericht zufolge gegen 4 Uhr morgens von einem ausgelösten Alarm aufgewacht sein und dem Einbrecher anschließend in seinem Wohnzimmer gegenübergestanden haben. Der 26-jährige Mann hatte sich zuvor an einem Wachmann vorbeigeschlichen und ein Küchenfenster eingeschlagen, woraufhin er in die Wohnung klettern konnte.

Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, eilte das Security-Personal Eminem zu Hilfe und hielt den Eindringling fest, bis die Polizei ihn festnehmen konnte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und wegen Einbruchs und mutwilliger Zerstörung eines Gebäudes angeklagt. Laut "TMZ" soll der 26-Jährige nicht auf Diebesgut spekuliert haben. Er wollte dem Musiker nur nahe kommen.