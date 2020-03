Als Rapper Eminem hat Marshall Mathers (47, "Music to be murdered by") Millionen von Tonträgern verkauft, zahlreiche Preise gewonnen und Sportstadien ausverkauft - doch seine größte Errungenschaft ist immer noch seine Tochter, Hailie Jade (24). In der Radio-Sendung "Hotboxin' with Mike Tyson" hat der Musiker vor Kurzem darüber gesprochen, wie stolz er auf seine Älteste ist.

Ihr Psychologie-Studium an der Universität von Michigan habe seine Tochter mit einem Einser-Durchschnitt abgeschlossen. "Sie hat noch keine Kinder, nur einen Freund", berichtet der 47-Jährige, der in Hailies Alter war, als er Vater wurde. "Sie macht sich gut, sie hat mich so stolz gemacht."

Hailie ist nicht Eminems einzige Tochter: Nach dem Tod seiner Schwägerin zog er deren Tochter Alaina (26) groß und adoptierte sie. Seine zweite Adoptiv-Tochter Whitney (17) ist das Kind seiner Ex-Frau Kim und somit Hailies Halbschwester. "Wenn ich daran denke, was ich im Leben erreicht habe, ist das wahrscheinlich das Größte: dass ich Kinder groß gezogen habe", findet der Rapper.