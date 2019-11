Sängerin Emma Bunton (43, "A Girl Like Me") liegen Kinder besonders am Herzen. Die zweifache Mutter unterstützt seit 2013 das Kinderhilfswerk Unicef in Großbritannien und ist seit 2014 auch als Unicef-Botschafterin tätig. Bei ihrem jüngsten Einsatz hat sie eine Grundschule in Enfield in der Nähe von London besucht. Dort werden die Rechte von Kindern, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt sind, in den Mittelpunkt des Schullebens gestellt, wie "Mail Online" berichtet.

Emma Bunton war demnach beeindruckt, "wie engagiert und leidenschaftlich" sich die Kinder vor Ort mit ihren Rechten auseinandersetzen. "Es ist etwas, das alle Kinder verdienen, und es ist so wichtig, dass wir als Eltern, Betreuer und Lehrer diese Grundrechte fördern und unterstützen", so das ehemalige Spice Girl.