Ein verräterisches Lächeln: Erkennen Sie, mit welchen Hollywood-Stars diese Schauspielerin verwandt ist? Emma Roberts hat einen berühmten Vater und eine noch berühmtere Tante. Sie ist Spross des US-Schauspielers Eric Roberts, bekannt als Bösewicht aus zahlreichen Filmen, und zugleich die Nichte von Julia Roberts. Schon früh besucht sie ihren Vater und die berühmte Tante an Drehorten. 2001 versucht sie sich in Ted Dammes Film "Blow" erstmals selbst als Schauspielerin. Größere Bekanntheit erlangt sie ab 2004 als "Addie Singer" in der Nickelodeon-Serie "Unfabulous". Sie arbeitet als Model, designed Handtaschen und zeigt mit einigen Songs auch musikalische Qualitäten: Ihre Single "If I Had It My Way" ist Teil des Disneyfilm-Soundtracks von "Die Eisprinzessin". 2011 ergattert sie die Hauptrolle in der romantischen Komödie "Von der Kunst, sich durchzumogeln". Mit etwa 40 Kinofilm- und Serienauftritten eifert die 28-Jährige ihren berühmten Verwandten nach. Und mit ihrer neuen Frisur sieht sie Julia Roberts inzwischen auch optisch fast zum Verwechseln ähnlich.