Emma Schweiger ist verliebt: Auf Instagram zeigt sie sich mit ihrem Freund

von Laura Stunz Emma Schweiger schwebt auf Wolke sieben. Auf Instagram postet die Schauspielerin erstmalig ein Bild zusammen mit ihrem Freund. Um wen es sich dabei handelt, verrät sie aber nicht.

Emma Schweiger ist verliebt. Auf Instagram teilte die Tochter von Til Schweiger ein Bild, dass sie eng umschlungen mit einem jungen Mann auf dem Coachella Festival in Kalifornien zeigt. Bei wem es sich dabei handelt, verrät die 20-Jährige aber nicht. Mit ihrem heimlichen Verehrer versteckt sie sich unter einem Tuch von Burberry, während sich die beiden zu küssen scheinen. Dazu schreibt sie: "Lovers at Coachella".

Es ist das erste Mal, dass Schweiger einen Post auf Social Media veröffentlicht, der sie zusammen mit ihrem Freund zeigt. Weitere Aufnahmen zusammen mit dem jungen Mann hatte sie zuvor nur vereinzelt in ihrer Story geteilt, die bekanntlich nach 24 Stunden auf Instagram nicht mehr einsehbar ist. Bereits im Sommer letzten Jahres zeigte die Schauspielerin ihren 295.000 Abonnenten hier Aufnahmen, die sie zusammen mit ihrem Freund auf einem Motorrad zeigen.

Emma Schweiger hat Schmetterlinge im Bauch

Auf einem der Bilder beugt sich Schweiger zu ihm hoch, gibt ihm einen Kuss. auf einem weiteren teilt sie ein Foto von ihm und schreibt dazu: "Happy Birthday angel". Doch Schweiger scheint schon länger im Liebesglück zu schwelgen. Bereits im April 2020 teilte sie ein Ultraschallbild eines Oberkörpers mit Schmetterlingen im Inneren. Mehr verriet sie damals aber auch nicht. Denn der 20-Jährigen ist ihre Privatsphäre bis heute sehr wichtig.

Im Alter von 13 Jahren zog sie zusammen mit ihrer Mutter Dana Schweiger zurück nach Kalifornien, wo sie auch geboren wurde. "Emma hat sich gewünscht, in die American High School zu gehen und ein bisschen Abstand von ihrer Berühmtheit zu haben. Und das hat ihr auch gut getan", sagte ihre Mutter damals im Interview mit RTL.

Comeback nach Auszeit in Kalifornien

Und auch die Schauspielerin selbst bestätigte nach ihrer Rückkehr 2021, dass die Auszeit für sie wichtig gewesen ist: "Ich habe das Schauspielen immer geliebt. Aber wenn man sich dann als junges Mädchen so Sachen über sich im Internet durchliest ... das hat mich damals immer sehr traurig gemacht." In den USA fand sie die Ruhe, die sie brauchte. "In Amerika hat es niemanden interessiert, wer mein Vater ist. Dort war mein Leben komplett anonym", sagte sie der "Bild".

Das Schwerste war, dass sie immer als "die Tochter von" und nicht als sie selbst gesehen wird. "Natürlich bin ich die Tochter von Til Schweiger, aber das ist ja nur ein klitzekleiner Teil, der mich als Mensch ausmacht. Es ist manchmal nervig, wenn Leute voreingenommen sind, bevor sie mich kennengelernt haben. Jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin, muss ich mich wieder damit abfinden", erklärt sie damals.

Nur das, was sich richtig anfühlt

Und auch aus den sozialen Netzwerken zog sich die 20-Jährige zeitweise vollständig zurück. Bis heute teilt sie nur gewählte Einblicke in ihr Leben, postet nur das, was sich für sie richtig anfühlt. So offensichtlich auch ihre Beziehung mit ihrem Freund.

Mit den Filmen "Die Rettung der uns bekannten Welt" und "Die wahre Schönheit" feierte Schweiger 2021 ihr Comeback, aktuell sieht man sie in "Manta Manta – Zwoter Teil" in einer Gastrolle.

