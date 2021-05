Seit Emma Watson nicht mehr in den sozialen Medien aktiv ist, ranken sich Gerüchte um den Star. Nun hat sie sich auf Twitter gemeldet.

Emma Watson (31, "Harry Potter") hat sich nach fast einem Jahr Funkstille in den sozialen Medien zurückgemeldet und ein Statement zu den Gerüchten abgegeben, die seit dem Beginn ihrer Social-Media-Auszeit kursieren. Den Spekulationen zufolge soll sie ihre Karriere beenden wollen und - seit neuestem - auch verlobt sein. Seit Herbst 2019 ist die Schauspielerin laut US-Medienberichten mit ihrem Partner, dem US-amerikanischen Geschäftsmann Leo Robinton, liiert. Die Gerüchte über ihre Verlobung, die unter anderem die "Daily Mail" verbreitete, nahm Watson offenbar nun zum Anlass, um ihren Fans ein Update zu geben.

"Gerüchte darüber, ob ich verlobt bin oder nicht oder ob meine Karriere 'ruht' oder nicht, sind Möglichkeiten, um Klicks zu generieren, wenn sich herausstellt, dass sie wahr oder unwahr sind", schrieb die 31-Jährige auf Twitter. "Sollte ich Neuigkeiten haben, verspreche ich sie mit euch zu teilen." Keine Nachricht von ihr bedeute lediglich, "dass ich die Pandemie stillschweigend so verbringe wie die meisten Menschen". Watson scheitere an der Herstellung von Sauerteigbrot, sorge für ihre Liebsten und tue ihr Bestes, "um ein Virus nicht zu verbreiten, das immer noch so viele Menschen betrifft".

Instagram-Account ruht ebenfalls

Die Schauspielerin sende ihren Fans "so viel Liebe und hoffe, dass es euch gut geht und ihr so glücklich seid, wie man es in diesen seltsamen Zeiten sein kann". Außerdem richtete sie ihren Dank an "alle, die so hart gearbeitet haben, damit wir sicher und gesund bleiben". Auf Instagram meldete sich Watson zuletzt im Juni 2020 zu Wort. Ihr bis dato letzter Film war das Historiendrama "Little Women" (2019). Jason Weinberg, Watsons Manager bei Untitled Entertainment, erklärte bereits im Februar in einem Statement, das er "Entertainment Weekly" gab: "Emmas Social-Media-Konten ruhen, ihre Karriere jedoch nicht."