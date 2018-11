"Toms 'Origin-Serie' erscheint am 14. November. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Freund."

Was für eine zauberhafte Reunion! Die beiden "Harry Potter"-Stars Emma Watson (28) und Tom Felton (31) verbringen gemeinsam Zeit am Strand und scheinen dabei mächtig Spaß zu haben. Die 28-Jährige postete nicht nur einen Schnappschuss der beiden Freunde auf ihrem Instagram-Account, sondern lud auch ein Video hoch, das die zwei Schauspieler beim Skateboarden zeigt. Da scheinen die jahrelangen Streitigkeiten ihrer Figuren Hermine Granger und Draco Malfoy fast gänzlich in Vergessenheit zu geraten. Watson machte mit dem Post außerdem Werbung für Feltons neue Science-Fiction-Youtube-Serie "Origin", die am 14. November in den USA startet.