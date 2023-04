Emma Watson über Social-Media-Auszeit: "Mehr über die Liebe gelernt"

Ein paar Monate lang war Schauspielerin Emma Watson auf Social Media abgetaucht, nun ist sie zurück und scheint endlich ihre Mitte gefunden zu haben.

"Ich habe mein Leben hinter mir gelassen – ich habe surfen gelernt (schlecht), ich bin geritten (das hat besser funktioniert), ich habe viel Therapie gemacht", schreibt Watson zur Feier ihres 33. Geburtstags auf Instagram. Es ist der erste Post der Schauspielerin nach Monaten auf Social Media. In dem Text erzählt sie von einer heilsamen Auszeit, in der sie sich neu sortiert habe und viel über sich selbst gelernt habe.

"Es hat drei Jahre gedauert, aber ich habe endlich eine tägliche Routine gefunden und kann diese länger als ein paar Tage am Stück beibehalten." Sie fühle sich heute wie ein Schmetterling, nachdem sie letztes Jahr an ihrem Geburtstag nicht bereit gewesen sei, aus ihrem "Covid Kokon" zu schlüpfen.

Emma Watson: "Mehr über die Liebe gelernt"

In den vergangenen Monaten habe sie sich für ein neues Projekt namens Renais mit ihrem jüngeren Bruder Alex Watson zusammengetan sowie eine Hündin namens Sofia aus Mexiko adoptiert. Traurigerweise habe sie sich in dieser Zeit auch von ihrer Großmutter und ihrem Großvater verabschieden müssen, nicht das einzige, was sie verarbeiten musste. Sie sei "sehr traurig und wirklich sauer wegen vieler Dinge" gewesen. Doch sie habe auch "mehr über die Liebe" gelernt sowie darüber, was es heißt "eine Frau zu sein".

Zum Geburtstag gratulierte ihr auch ihr jüngerer Bruder Alex mit einem süßen Instagram-Post. Zu einem Kinderbild von sich und Emma schrieb er: "Für Ems, den glücklichsten aller Geburtstage an die beste aller älteren Schwestern! Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und kann es gar nicht abwarten zu sehen, was du dieses Jahr alles erreichst." Dazu teilte er eine witzige Pro- und Kontra-Liste darüber, was es heiße, Emma als große Schwester zu haben. Als Nachteil führte er unter anderem an, dass er immer als "haarigere Version" von ihr bezeichnet werde.