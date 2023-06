von Karina Geburzky Wie schafft es die "Harry Potter"-Schauspielerin Emma Watson, ihre Fans zu verblüffen? Mit einem "schwebenden" Kleid!

"Wie funktioniert das?", werden sich vermutlich einige von Emma Watsons 72 Millionen Follower auf Instagram gefragt haben, als die Schauspielerin ein Bild von sich veröffentlichte.

Auf dem Foto ist sie mit ihrem Bruder Alex zu sehen, der eine Flasche des Renais-Gin in der Hand hält, welchen die Geschwister kürzlich zusammen auf den Markt gebracht haben. Die 33-jährige Schauspielerin trägt ein hellblaues Kleid von der Marke Loewe. Es sieht aus, als würde es an ihrem Körper schweben, wodurch sich zahlreiche Harry-Potter-Fans etwaige Zauberei-Vergleiche offenbar nicht verkneifen können.

Emma Watson: "Das Kleid sagt Wingardium Leviosa"

Viele Ihrer Follower sind fasziniert von ihrem Dress und schreiben zum Beispiel in die Kommentare: "Das Kleid sagt Wingardium Leviosa", ein Zauberspruch aus der Harry-Potter-Reihe, der Dinge zum Schweben bringen kann. Doch nur, wenn man diesen auch richtig ausspricht. Das weiß auch der Schreiber des nächsten Kommentars, der sich auf eine Szene aus der Filmreihe bezieht: "Das passiert, wenn man 'LeviOsa' statt 'Leviosa' sagt". Weiter heißt es noch, dass das Kleid jeder Physik trotzt. Eine Kommentatorin lenkt das Hauptaugenmerk auf das Hemd des Bruders um, welches offenbar falsch zugeknöpft wurde. In weniger freundlichen Beiträgen wird gefragt, ob sie einen Vorhang trägt oder auch, ob das Kleid an ihren Ohren hängt. Manche schreiben, dass es aussehen würde, wie ein gefaltetes Spannbettlaken oder ein Regenschirm. Die große Frage bleibt aber, wie das Kleid an ihrem Körper hält.

Der Designer des Kleides, Jonathan Anderson, hat schon häufiger mit sogenannten Illusionskleidern experimentiert. Das von Watson stamme wohl aus der Frühjahr-Sommerkollektion 2023. Die Schauspielerin ist nicht die einzige bekannte Persönlichkeit, die offenbar Gefallen an der Marke Loewe gefunden hat. Auch Beyonce, Karlie Kloss, Jennifer Lawrence oder Emily Ratajkowski traten mit entsprechenden Outfits auf öffentlichen Veranstaltungen oder Konzerten auf. Vermutlich wird es nicht das letzte "schwebende" Kleid sein, welches diesen Sommer für Aufsehen sorgt.

Quellen: "CNN", "Instagram"