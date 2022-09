Zum 74. Mal wurden in Los Angeles die Emmy-Awards verliehen. Doch neben den großen Gewinnern des Abends in Sachen Schauspielkunst gab es auch eindeutig Favoriten auf dem roten Teppich.

Hollywood hatte sich herausgeputzt und präsentierte opulente Kleider und Roben auf dem roten Teppich. Besonders schön war das rote Valentinokleid von Zendaya. Das raffinierte Dekolleté und der klassische Schnitt standen der Schauspielerin einfach umwerfend. Auch die Sängerin Lizzo war nicht zu übersehen. Ihr Kleid stammte von dem Modedesigner Matthew Reisman.

Auch auf der After-Show-Party der Emmys ging es hoch her

Auf der After-Show-Party der Emmy-Awards ließ es Lizzo mit ihrer goldenen Statue in der einen und einem Glas Wein in der anderen Hand richtig krachen. Sie hatte ihren ersten Emmy in der Kategorie "Outstanding Competition Program" für "Lizzo's Watch Out For The Big Grrrls" gewonnen.

Moderator Kenan Thompson unterhielt sich mit Freunden und Prominenten, von denen einige um ein Selfie baten. Der "Saturday Night Live"-Star war der Gastgeber der diesjährigen Emmy-Gala. Steve Higgins, ein weiterer "Saturday Night Live"-Liebling, feierte seinen Sieg für die herausragende Varieté-Sketch-Serie. Higgins hat seit 2008 bei jeder Emmy-Verleihung gewonnen oder war nominiert.

© Frederic J. Brown / AFP Wichtigster Fernsehpreis der Welt Emmy Awards 2022: Das sind die großen Gewinner der Preisverleihung

Die Schauspielerin Quinta Brunson zeigte der Menge stolz ihre Statue, als sie die Party betrat. Die 32-Jährige hat es von ihrer eigenen, selbst produzierten Instagram-Show über Buzzfeed bis hin zu ihrem ersten Emmy geschafft. Sie ist erst die zweite schwarze Frau, die in der Kategorie "Drehbuch für eine Comedyserie" mit ihrer ABC-Hitserie "Abbott Elementary" gewonnen hat.

Alles in allem verlief die Verleihung ohne größere Überraschungen. Die bewegendsten Momente waren jene, in denen die Diversität gefeiert wurde – ein Thema, das sich Hollywood in den vergangenen Jahren zunehmend auf die Fahnen geschrieben hat.