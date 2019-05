Er kam im kurzärmeligen Karohemd und Jeans, sie trug ein Sommerkleid: Am 30. Mai 2017 haben Daniela und Jens Büchner geheiratet - im Standesamt von Kalkar, Nordrhein-Westfalen, vor einer dunkelbraunen Schrankwand mit Gesetzbüchern. Nur die beiden und die Standesbeamtin waren bei der Trauung anwesend.

Zum zweiten Hochzeitstag postete Daniela Büchner nun eine rührende Liebeserklärung an ihren im November 2018 verstorbenen Mann. "Ich bin alleine, ohne dich. Es war so eine schöne, private Trauung, wir waren so glücklich, du warst so stolz das ich deinen Nachnamen trage. Ich war so stolz und bin es immer noch. Vermisse dich so sehr!!!! Durch dich habe ich gelernt NIE aufzugeben, für uns, für unsere Kinder. Ich liebe dich!" Dazu zeigte die 41-Jährige mehrere Fotos von ihrem schönsten Tag.

Jens Büchner, der 2010 nach Mallorca ausgewandert und durch die Vox-Show "Goodbye Deutschland" zu einem Reality-TV-Star geworden war, verstarb im vergangenen Herbst an Lungenkrebs. Gemeinsam mit Daniela hatte er die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani, die 2016 geboren wurden. Aus früheren Beziehungen hinterließ Büchner drei weitere Kinder. Auch Daniela Karabas, wie sie vor ihrer Hochzeit mit Büchner hieß, brachte drei weitere Kinder mit. Sie gedachten Jens Büchner zum Vatertag ebenfalls mit liebevollen Worten.

Tochter von Daniela Büchner würdigt Jens als liebevollen Chaoten

Danielas jüngere Tochter Jada schrieb auf Instagram: "Auch wenn wir uns oft gestritten haben, warst und bleibst du immer wie ein Papa für mich. 2015 kam Mama auf einmal mit dir Chaot an und ich dachte mir, was will sie mit so einem Verrückten (denn du hattest immer zwei verschieden Schuhe an). Nur ein paar Monate später konnten wir uns das Leben ohne dich nicht mehr vorstellen. Jetzt bist du da oben, aber irgendwie immer noch bei uns, denn ich weiß, dass du und Papa die hellsten Sterne am Himmel seid." Tragisch: Daniela Büchner verlor bereits ihren ersten Mann Yilmaz Karabas, der 2009 im Alter von Jahren 34 Jahren an Herzversagen starb.

Nach Jens Büchners Tod lebt die 41-Jährige weiterhin auf Mallorca und will dort die Erinnerung an ihren Mann wachhalten. Erst vor Kurzem eröffnete sie wieder ihr Café "Faneteria", dass das Ehepaar 2018 gemeinsam aufgebaut hatte.