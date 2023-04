Nach acht Jahren beendet James Corden seine Arbeit als Moderator seiner "The Late Late Show". Der Abschied fühle sich für ihn "seltsam" an.

Zu Beginn des Jahres 2015 hatte der britische Schauspieler und Moderator James Corden (44) die Moderation des CBS-Formates "The Late Late Show" von seinem Vorgänger Craig Ferguson (60) übernommen. Ziemlich schnell machte er aus der Show sein eigenes Ding, in dem er zum Beispiel das äußerst beliebte "Carpool Karaoke" als Bestandteil der Sendung einbaute. Nach acht unterhaltsamen Jahren steigt der beliebte Talkshow-Host nun endgültig aus dem Format aus. Am heutigen 27. April wird die letzte Folge auf dem US-amerikanischen TV-Sender CBS ausgestrahlt. Als Gäste seiner letzten Show werden unter anderem Superstars wie Harry Styles (29) und Will Ferrell (55) vorbeischauen.

"Im Moment ist vieles ungewiss"

In einem Interview mit "The Sun" sprach er über seine Pläne für die weitere Zukunft. Dort sagte er: "Im Moment ist vieles ungewiss. Es fühlt sich einfach sehr seltsam an - zu wissen, dass sich alles ändern wird, aber zu versuchen, an der Tatsache festzuhalten, dass Veränderungen grundsätzlich eine gute Sache sind."

Der Abschied falle ihm natürlich sehr schwer, doch das stärkste Gefühl sei Dankbarkeit: "Ich weiß nicht, was ich getan habe, um so viele wunderbare Erinnerungen zu verdienen. Selbst wenn die heutige Show mein letzter Arbeitstag ist, habe ich eine unglaubliche Zeit hinter mir."

Rückkehr nach Großbritannien mit Familie

Für die nähere Zukunft habe er bisher nur die Rückkehr nach Großbritannien geplant, gemeinsam mit seiner Frau Julia Carey (44) und den drei gemeinsamen Kindern. Zudem benötige er dringend eine Pause von dem Rummel der vergangenen Jahre. "Ich denke, ich muss ein wenig Zeit damit verbringen, das alles loszulassen", sagte er. "Es waren acht laute Jahre, und jetzt werde ich versuchen, mich darauf zu konzentrieren, ein wenig Ruhe zu haben."

Auch in Zukunft für seine Fans da

Gleichzeitig deutete er an, dass seine weltweite Fangemeinde in Zukunft nicht ohne ihn auskommen müsse. Er wisse genau, was er seinen Fans zu verdanken habe und betrachte den Erfolg seiner Show nicht als selbstverständlich.

Er werde sich für sie auf jeden Fall etwas Neues einfallen lassen: "Ich hoffe, dass ich auf eine weitere Idee komme, die den Menschen etwas bedeutet."