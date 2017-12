Es sieht aus wie in vielen Wohnungen: Die Familie sitzt unter dem Weihnachtsbaum. Die Eltern strahlen ihr Kind an – und etwas von der Liebe, die da strömt, spürt man selbst, wenn man nur ein Foto sieht.

Auf so ein Bild haben viele Fans lange gewartet. Die kleine Familie sind Sarah (25) und Pietro Lombardi (25) mit ihrem kleinen Alessio (2).





Vor etwas mehr als einem Jahr trennte sich der Paar – an ihrem Liebesleid nahm die halbe Republik teil. Nun schrieb Sarah: "Das schönste Geschenk an Weihnachten ist ein Kinderlächeln."

Zur Erinnerung: Im letzten Jahr feierten die drei nicht zusammen. Zu zerstritten waren die Eltern, zu tief saßen die Verletzungen. Und heute sieht es ganz anders. Sarah und Pietro wirken nicht so, als müssten sie sich zusammen reißen, um den Fest zivilisiert zu überstehen.

Kein Wunder, dass mit dem Bild auch wieder Hoffnungen für ein Liebescomeback aufkommen

Das sagen die Fans

Die Fans der Lombardis halten den Ball flach, sie wagen noch nicht von einem neuen Liebes-Jahr der beiden zu träumen.

Toll wie erwachsen ihr euch verhaltet! 👍🏼👍🏼👍🏼 Da können sich viele eine Scheibe von abschneiden!

Das schönste ist es doch, mit Mama und Papa zusammen Weihnachten zu erleben.Ihr zwei macht das so richtig.FROHE WEIHNACHT

Dieses Foto ist so unglaublich süss & es macht mich so stolz 😍❤🙊 Auch wenn ihr kein Paar mehr seid, feiert ihr trotzdem gemeinsam Weihnachten für Alessio 💞 Ich finde ihr seid echt ein riesen Vorbild für getrennte Eltern 😊

Ich finde ihr seid super Eltern für euren kleinen Prinz. Mein Mann und ich haben grad drüber gesprochen dass wir das super finden, dass ihr euch für euer Sohn zusammen rauft. Und das nicht bloß an Weihnachten. 👍 Macht weiter so und lasst die anderen reden was sie wollen. Ps: Kinderlachen ist wirklich das schönste überhaupt im Leben. 😁😉

Schön zu sehen, dass ein Paar nach so viel Ärger so schön zusammen findet! Da sieht man doch am besten, was Weihnachten wirklich bedeutet, und was wichtig ist. 😊 ❤️ Es ist die Familie.