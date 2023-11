von Catrin Bartenbach Das erste Buch über das Privatleben der britischen Königsfamilie erschien 1950. Bis heute ist das Interesse an intimen Details aus dem Leben hinter den Palastmauern ungebrochen. Jüngstes Beispiel – das neue Skandalbuch "Endgame" von Omid Scobie.

Es ist mal wieder soweit: Der umstrittene britische Journalist Omid Scobie, in der Presse wegen seiner gefühlten Nähe zu Prinz Harry und Gattin Meghan auch "das Sussex-Sprachrohr" genannt, hat ein neues Buch über die Windsors geschrieben. "Endgame – Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival" ("Endspiel – Die königliche Familie und der Kampf der Monarchie ums Überleben") ist am Dienstag auf den Markt gekommen. Mit seinem Erstlingswerk "Finding Freedom – Harry und Meghan auf der Suche nach Freiheit" hatte Scobie einen Scoop gelandet, weil er offenbar über Umwege an direkte Informationen von den beiden abtrünnigen Royals aus dem kalifornischen Exil gelangt war.