Der vielfach ausgezeichnete, italienische Filmmusik-Komponist Ennio Morricone (1928-2020) ist tot. Das meldet die italienische Zeitung "Corriere Della Sera" unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Demnach ist der erfolgreiche Künstler "in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli in einer römischen Klinik an den Folgen eines Sturzes" gestorben. Er wurde 91 Jahre alt. Die Familie kündigte in einer Mitteilung an, dass die Beerdigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird.

Der Dirigent komponierte in den letzten Jahrzehnten die Musik für mehr als 500 Filme, darunter für viele Klassiker wie De Palmas "The Untouchables - Die Unbestechlichen" oder Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Für eine Handvoll Dollar". Für seine Leistungen wurde Morricone bereits dutzendfach geehrt.

Ennio Morricone hinterlässt seine Ehefrau, Maria Travia, mit der er seit 1956 verheiratet war, sowie drei Söhne und einer Tochter.