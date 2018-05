Sein Privatleben hält Enrique Iglesias (42, "Subeme La Radio") weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch wie stolz er auf seine vier Monate alten Zwillinge Lucy und Nicholas ist, muss er einfach mit seinen Fans teilen. Auf Instagram hat der spanische Popstar ein süßes Foto geteilt, auf dem er eines der Babys ganz lässig auf der Hüfte trägt. Dazu schreibt er: "Ich kann noch immer nicht glauben... dass du zu mir gehörst".

Auf einem anderen Schnappschuss sitzt der Schmusesänger auf der Couch - flankiert von seinen Zwillingen. Das Trio schaut Fußball. Wie vernarrt Iglesias in seine Wonneproppen ist, zeigt er auch in einem Video, in dem er eines seiner Babys nieder knutscht. Iglesias Frau, die ehemalige Tennisspielerin Anna Kournikova (36), hat die Zwillinge am 16. Dezember in Miami auf die Welt gebracht. Die Schwangerschaft hatte das Paar zuvor geheim gehalten. Umso schöner, dass Papa Enrique seine Fans nun an seinem Glück teilhaben lässt.