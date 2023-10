In ihren Memoiren packt Britney Spears auch über ihren berühmten Ex Justin Timberlake aus. Der sah sich nun gezwungen, zu reagieren.

Justin Timberlake (42) hat den Kommentarbereich auf seinem Instagram-Profil deaktiviert. Zuvor hatte es zahlreiche Berichte über Britney Spears' (41) Autobiografie "The Woman in Me" gegeben, in denen es über Vorwürfe gegen den Sänger und Schauspieler ging.

"Page Six", die Promiseite der "New York Post", berichtet unter Berufung auf eine anonyme Quelle: Timberlake habe die Entscheidung aufgrund der "hasserfüllten, abscheulichen Dinge", die die Leute auf seiner Instagram-Seite sagten, getroffen.

Britney Spears berichtet über Abtreibung

Britney Spears und ihr ehemaliger "Mickey Mouse Club"-Kollege Justin Timberlake waren von 1999 bis 2002 ein Paar. In "The Woman in Me" enthüllte die Sängerin unter anderem, dass sie mit 19 von ihm schwanger war und eine Abtreibung hatte. "Wenn es mir allein überlassen worden wäre, hätte ich es nie getan. Doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater werden wollte", schrieb sie. Noch immer lasse sie dieser Moment vor über 20 Jahren nicht los: "Bis heute ist es eines der qualvollsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe", heißt es demnach in dem Buch.

Timberlake soll die Sängerin während ihrer Beziehung angeblich auch mit "einer anderen Berühmtheit" betrogen haben. Spears gab in ihrem Buch außerdem zu, damals selbst ein Techtelmechtel mit einem Tänzer gehabt zu haben. Timberlake hat sich bisher zu keinem der Vorwürfe von Britney Spears öffentlich geäußert. Eine Quelle sagte der "Daily Mail" aber, dass er über die Behauptungen "überhaupt nicht glücklich" sei. Mit seiner Ex soll er demnach aber nicht darüber gesprochen haben.

Justin Timberlake ist seit 2012 verheiratet

Der Sänger heiratete 2012 die Schauspielerin Jessica Biel (41), mit der er seit 2007 liiert ist. Sie sind inzwischen Eltern zweier Söhne, Silas (8) und Phineas (3). Spears heiratete zwei Jahre nach der Trennung von Timberlake zunächst ihren Jugendfreund Jason Alexander. Die Ehe wurde jedoch bereits nach 55 Stunden annulliert. Wenige Monate später, im September 2004, gab sie Tänzer Kevin Federline (45) das Jawort. Mit ihm hat sie die beiden Söhne Sean Preston (18) und Jayden James (17). 2006 reichte die Sängerin die Scheidung von Federline nach zwei Jahren Ehe ein, die im Sommer 2007 abgeschlossen wurde. 2022 heiratete sie den Schauspieler und Fitnesstrainer Sam Asghari (29), die Ehe endete nach 14 Monaten.