Schauspielerin Svenja Jung (26) freut sich auf die Weihnachtstage. «Ich liebe diese Zeit des Zusammenkommens, des Entschleunigens», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Es sei spannend, dass es auf der Welt einen Zeitraum gebe, in dem man zur Ruhe komme, das Jahr Revue passieren lasse und meistens am gleichen Ort sei.

Die Schauspielerin, die in Filmen wie «Traumfabrik», «Fucking Berlin» und «A Gschicht über d'Lieb» zu sehen war, spielt auch in einem neuen Netflix-Dreiteiler mit. «Zeit der Geheimnisse» erzählt die Geschichte mehrerer Frauen einer Familie - und spielt in einem Haus an der Nordsee zur Weihnachtszeit.

Es sei spannend, dass man sich ein Jahr weiterentwickelt habe, an Weihnachten aber wieder zu Hause am Tisch mit den gleichen Menschen sitze. «Ich mag es, dass die Zeit dann wie stehen geblieben ist. Man schläft wieder zu Hause in seinem Kinderzimmer», sagte sie.

Bisher habe sie an Weihnachten oft eine Frage gehört: «Svenja, wie läuft es denn mit dem Studium?». Mittlerweile habe sie einen Abschluss gemacht. Sie habe an der Fachhochschule Potsdam Europäische Medienwissenschaft studiert. «Und ich bin zum Glück jetzt fertig.»