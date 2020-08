Im Prozess gegen die Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell sind neue Unterlagen aufgetaucht. Sie zeichnen ein genaues Bild von den Orgien, die auf Epsteins Karibik-Insel stattfanden – und bringen brisante Namen ins Spiel.

Ghislaine Maxwell hat vergeblich versucht, die Veröffentlichung zu unterbinden. Das Gericht entschied anders. So kommen immer mehr Dokumente aus einer Verleumdungsklage und anschließenden Ermittlungen aus dem Jahr 2015 ans Licht. Sie zeichnen ein erschütterndes Bild von den Sex-Partys, die ihr Vertrauter Jeffrey Epstein auf Little St. James veranstaltet hat, seiner in der Karibik gelegenen Privatinsel.

Das Online-Portal "Law and Crime" hat auf seiner Website mehr als 600 Seiten Gerichtsunterlagen veröffentlicht, die einen Eindruck darüber geben, wie diese Veranstaltungen abliefen. Die Dokumente enthalten Protokolle der Anschuldigungen, die Virginia Roberts Giuffre 2015 gegen Epstein erhoben hatte.

Bill Clinton unter den Passagieren

Darin nennt die heute 36-Jährige die Namen einiger prominenter Persönlichkeiten, die sich in Epsteins Flugzeug befunden hätten. Darunter auch der frühere US-Präsident Bill Clinton und sein Vize Al Gore. Guiffre nennt weitere Namen: Auch Model Naomi Campbell und "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening sollen in dem Flieger gereist sein.

Auf die Frage, weshalb sich auch Bill Clinton auf seiner Privatinsel befindet, antwortete Epstein laut Guiffe: "Er schuldet mir einen Gefallen." Jeder schulde ihm einen Gefallen, soll der Investmentbanker bei anderer Gelegenheit gesagt haben. Jeffrey Epstein hat sich vor einem Jahr in Haft das Leben genommen. Er stand unter Anklage, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten zu haben.

Sehen Sie im Video: Trump wünscht Maxwell "ehrlich alles Gute" – und erntet Kritik aus den eigenen Reihen. Donald Trump erntet Kritik aus den eigenen Reihen. Der Grund: Im Rahmen einer Pressekonferenz wünscht er Ghislaine Maxwell, der Ex-Partnerin des wegen Sexualverbrechen verurteilten und inzwischen gestorbenen Unternehmers Jeffrey Epstein, alles Gute. "Keine Ahnung. Ich habe das nicht so stark verfolgt. Ich wünsche ihr ehrlich alles Gute. Ich habe sie über die Jahre mehrfach getroffen, besonders, weil ich in Palm Beach lebe und ich schätze, dass sie das auch taten. Ich wünsche ihr alles Gute." Auf Twitter kritisieren selbst Republikaner Trump für seine Aussagen. "Dies ist inakzeptabel stumpf für eine Frau, die der moralisch am meisten verdorbenen Verbrechen beschuldigt wird. Sie muss schwer bestraft werden ... und den Mädchen, die sie missbraucht hat, muss Gerechtigkeit zuteilwerden. Für alle Beteiligten." – Chip Roy "Sie ist verabscheuungswürdig und er muss das sagen." – Tim Burchett Maxwell wurde Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die US-Bundesanwaltschaft wirft der 58-Jährigen vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von ihm dann sexuell missbraucht wurden. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 35 Jahre Haft. Mehr

Vorwürfe, die Guiffre in den Protokollen untermauert. Die Frau, die behauptet, im Alter von 17 Jahren zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden zu sein, spricht in den Protokollen von "Orgien", die über die gesamte Insel verteilt stattgefunden hätten. Die Mädchen seien meist minderjährig gewesen und stammten aus Osteuropa. Das Alter der Frauen schätzte sie auf 15 bis 21 Jahre.

In den kommenden Tagen und Wochen ist damit zu rechnen, dass weitere brisante Details ans Licht kommen. Wie das US-Portal "Law and Crime" schreibt, taucht auch der Name "Trump" in den mehr als 600 Seiten auf.

Verwendete Quelle: "Law and Crime"