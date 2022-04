Auf Instagram hat John Travolta seinem "liebsten Jetty" zum 30. Geburtstag gratuliert. Der Sohn des Stars verstarb mit nur 16 Jahren.

In einem rührenden Instagram-Post hat Hollywood-Star John Travolta (68) seinem verstorbenen Sohn Jett zum Geburtstag gratuliert. Am 13. April 2022 wäre das älteste seiner drei Kinder 30 Jahre alt geworden. Zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Foto schreibt der Star: "Mein liebster Jetty, ich vermisse dich mehr, als Worte ausdrücken können. Ich denke jeden Tag an dich. Alles Gute zum Geburtstag. In Liebe, dein Papa."

Im Kommentarbereich schloss sich Travoltas Tochter Ella (22) den Worten ihres Vaters an: "Alles Gute Jetty, wir lieben dich so sehr." Jett Travolta verstarb in Januar 2009 aufgrund eines Krampfanfalls während einer Urlaubsreise der Familie.

Auch Travoltas Frau lebt nicht mehr

Neben Jett und Ella hat John Travolta noch den elfjährigen Sohn Benjamin. Die Mutter aller drei Kinder, Kelly Preston, starb im Juli 2020 an den Folgen einer Brustkrebserkrankung im Alter von 57 Jahren.