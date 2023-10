Matthew Perry starb am Geburtstag seiner Ex

Er war kurz mit Julia Roberts zusammen Matthew Perry starb am Geburtstag seiner Ex

"Friends"-Schauspieler Matthew Perry starb am Geburtstag von Julia Roberts. Die beiden verband eine kurze wie traurige Liebesbeziehung.

Der 28. Oktober ist seit vergangenem Wochenende der Todestag des beliebten US-Schauspielers Matthew Perry (1969-2023). Es ist jedoch auch der Geburtstag von Oscarpreisträgerin Julia Roberts (56), die am 28. Oktober 1967 das Licht der Welt erblickt hatte. Was zunächst zusammenhangslos erscheint, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als tragischer Zufall: Denn Roberts und Perry führten Mitte der 90er Jahre eine ebenso intensive wie kurzlebige Liebesbeziehung.

Das hatte der "Friends"-Star selbst ausführlich in seiner 2022 erschienenen Autobiografie "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" verraten. Darin erinnerte sich Perry an den Moment zurück, als Roberts um einen Gastauftritt in der ungemein erfolgreichen Serie bat - angeblich aber nur, wenn ihre Rolle mit einer Geschichte rund um Perrys Figur Chandler zusammenhängt. Schnell seien sich die beiden daraufhin näher gekommen.

Aus täglichem Austausch per Fax - "das war vor dem Internet, vor Handys" - wurden schließlich stundenlange Telefongespräche und schließlich ein privates Treffen, bei dem Roberts spontan vor seiner Haustür gestanden haben soll: "Als ich die Tür öffnete, stand da eine lächelnde Julia Roberts vor mir."

Während Roberts' Gastauftritt bei "Friends" seien die beiden bereits ein Paar gewesen, auch das anschließende Silvesterfest hätten sie noch zusammen verbracht. Letztendlich habe es sich jedoch nur um eine rund dreimonatige Romanze gehandelt - die laut seinen Memoiren Matthew Perry beendete.

"Ich war nicht genug"

So beschrieb der Schauspieler seinen damaligen Zwiespalt darin mit den Worten: "Julia Roberts zu daten, war zu viel für mich. Ich war der steten Überzeugung, dass sie mit mir Schluss machen würde." Massive Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle hätten schließlich dazu geführt, dass angeblich er selbst einen Schlussstrich zog: "Ich war nicht genug; ich konnte nie genug sein. Ich war gebrochen, verkrümmt, nicht liebenswert. Statt mich der unausweichlichen Qual gegenüberzusehen, sie zu verlieren, trennte stattdessen ich mich von der wunderschönen und brillanten Julia Roberts."

Perry war am vergangenen Samstag leblos in seinem Pool aufgefunden worden und im Alter von 54 Jahren verstorben. Die genauen Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt, Aufschluss soll eine toxikologische Untersuchung geben. Dies könnte sich allerdings noch Wochen oder sogar Monate hinziehen.