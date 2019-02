Er will unbedingt eine Anwältin einstellen

Strategie-Wechsel: Der ehemalige Star-Produzent Harvey Weinstein (66, "Der Herr der Ringe", "Sin City", "Scream" etc.) will unbedingt eine Frau als Verteidigung an seiner Seite haben. Doch bis dato ist die Suche erfolglos, wie die New York Post" weiter meldet. Weinsteins Sprecherin Juda Engelmayer behauptete zwar, dass er mehrere Anwältinnen bereits engagieren konnte, doch er sucht weitere.

Im vergangenen Monat wurde bereits berichtet, dass Weinstein Pamela Mackey engagiert habe, jene Anwältin also, die den ehemaligen US-Basketballspieler Kobe Bryant (40) erfolgreich gegen einen Vergewaltigungsvorwurf verteidigt hatte. Sie sollte Weinsteins Team um Jose Baez und Ronald S. Sullivan Jr. verstärken. Doch laut dem Medienbericht konnte man sich nicht über das Honorar einigen und so arbeitet sie nun nicht für den früheren Medienmogul, dem in diesem Prozess vorgeworfen wird, 2013 eine Frau vergewaltigt und 2006 gewaltsamen Sex mit einer anderen Frau gehabt zu haben.

Weinstein muss sich am 3. Juni vor Gericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft. Sein erster Anwalt, Ben Brafman, kündigte vergangenen Monat, weil Weinstein ein Team an Verteidigern haben wollte.