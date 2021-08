Gemeinsam mit seinem Bruder Philip schrieb Don Everly Musikgeschichte. Nun ist der US-Amerikaner im Alter von 84 Jahren verstorben.

In den 1950er-Jahren waren die Everly Brothers ("All I Have To Do Is Dream") absolute Superstars. Gemeinsam mit seinem Bruder Philip (1939-2014) schrieb Don Everly (1937-2021) zahlreiche Rock-'n'-Roll-Hits und somit Musikgeschichte. Nach Angaben seiner Familie ist nun auch Don gestorben. Der US-Amerikaner wurde 84 Jahre alt.

Wie die Angehörigen des Musikers der "Los Angeles Times" über einen Sprecher bestätigen ließen, verstarb er am Samstag (21. August) in seinem Haus in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Zur Todesursache äußerte sich Everlys Familie nicht. "Don lebte so, wie er es in seinem Herzen fühlte", heißt es in dem Statement. Der Star habe es zu schätzen gewusst, "seine Träume leben" und "die Musik teilen zu können, die ihn zu einem Everly Brother gemacht hat". Dons jüngerer Bruder Phil verstarb bereits 2014.

Als The Everly Brothers inspirierten Don und Philip Everly sogar die Beatles

Die Brüder Don und Philip, die dank ihrer Harmonien zu großen Stars der Musikszene wurden und sogar Künstler wie die Beatles ("Yellow Submarine") und Simon & Garfunkel ("The Sound of Silence") inspirierten, trennten sich 1973, fanden nach zehn Jahren aber wieder zusammen. Zu ihren größten Hits zählen neben "All I Have To Do Is Dream" unter anderem "Wake Up Little Susie" und "Crying in the Rain".

Don Everly hinterlässt seine Ehefrau Adela und vier Kinder, Sohn Edan und die Töchter Venetia, Stacy und Erin. Letztere war von 1990 bis 1991 mit Guns-n'-Roses-Star Axl Rose (59, "November Rain") verheiratet. Außerdem überlebte Margaret Everly, Dons Mutter, ihre beiden Söhne.