von Catrin Bartenbach Bis heute können in den meisten großen Adelsfamilien nur die Söhne aus standesgemäßen Ehen erben. Manches Haus will sich den mittelalterlichen Gesetzen aber nicht mehr beugen.

Große Aufregung kürzlich im altehrwürdigen Fürstenhaus Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Hauschef Prinz Gustav und seine Gattin, beide Mitte 50, werden bald mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern, wie sie stolz und glücklich über einen Sprecher bekanntgaben.

Dass das Paar so lange mit dem Kinderkriegen gewartet hatte, obwohl der Prinz schon seit 2003 mit seiner Carina liiert ist, lag offenbar nicht an einer Unlust zur Fortpflanzung oder an Fruchtbarkeitsproblemen, sondern daran, dass die beiden wegen familieninterner Bestimmungen über lange Zeit nicht heiraten durften. Legitime, erbberechtigte Erben hätten sie als unverheiratetes Paar nicht zeugen können.