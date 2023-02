Nazan Eckes, hier auf einem Event in Hamburg, bittet um Hilfe für die Betroffenen der Erdbeben in der Türkei und in Syrien.

Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Erdbeben in der Türkei und in Syrien Nazan Eckes bitte dringend um Hilfe

Nazan Eckes, Eko Fresh, Cem Özdemir und weitere Prominente trauern um die Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien.

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien haben laut offizieller Angaben bisher mehr als 2.300 Menschen das Leben gekostet. In den sozialen Medien trauern mehrere Prominente um die Opfer.

Nazan Eckes ist im Herzen bei den betroffenen Familien

Die türkischstämmige Moderatorin Nazan Eckes (46) meldete sich bei Instagram zu Wort. Sie veröffentlichte ein komplett schwarzes Bild, auf dem in Weiß "Pray" steht, im beigefügten Kommentar fährt sie fort: "... for Turkey and Syria" (zu Deutsch: "Betet für die Türkei und Syrien."). "Die Nachricht über das Erdbeben in der Grenzregion hat uns heute morgen alle schockiert und macht mich unglaublich traurig", erklärt Eckes dazu. Die Familien ihrer Freunde aus der Region seien glücklicherweise nicht betroffen. "Aber mein Herz ist bei all denen, die dieses Glück nicht haben."

Sie ruft auch dazu auf, zu helfen: "Die Überlebenden dieser Katastrophe brauchen jetzt dringend unsere Hilfe." Etwa auf der Website der "Tagesschau" werden Spendenkonten von Hilfsorganisationen gelistet, die die betroffenen Menschen in den Ländern unterstützen.

"Ich bin einfach erschüttert und versuche wie alle, diese schreckliche Nachricht zu verarbeiten", sagte Eko Fresh (39) der "Bild"-Zeitung. "Man fühlt sich etwas hilflos, aber es trifft einen sehr, wenn so etwas passiert, egal wo. Aber wenn es in der Heimat der Eltern passiert, dann blutet das Herz mit", erklärte der Rapper und Schauspieler.

Cem Özdemir in Gedanken "bei den Opfern und den Angehörigen"

Er wünsche den Opfern des Erdbebens "Gottes Barmherzigkeit, und ich wünsche den Verletzten schnelle Genesung", schrieb der türkische Sänger Tarkan (50) in einer Instagram Story. "Es tut mir so leid."

Auch der Fußballstar Mesut Özil (34) meldete sich in einer Story. Er schrieb, dass Gott allen Bürgerinnen und Bürgern gnädig sein möge, die bei den Erdbeben ihr Leben verloren haben. Sein Beileid gelte den Angehörigen und der Nation, der ehemalige deutsche Nationalspieler wünsche allen Verletzten eine baldige Genesung.

Unter anderem ebenfalls bei Instagram veröffentlichte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (57) ein kurzes Video. Auf Türkisch und auf Deutsch erklärt der Politiker: "Wir trauern um die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen."

Papst Franziskus (86) sandte unterdessen laut "Vatican News" Beileidstelegramme, in denen er seine tiefe Trauer ausdrückte, nach Damaskus und Ankara. In einem der Schreiben hieß es demnach unter anderem: "Der Papst vertraut die von dieser Katastrophe Betroffenen der Sorge des Allmächtigen an und betet insbesondere für die Helfer, die an den laufenden Rettungsbemühungen beteiligt sind."