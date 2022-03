Die Toten Hosen berichten bei Instagram über den Erfolg ihrer Spendenaktion für die Ukraine. Die Band will die gesammelte Summe verdoppeln.

Die Toten Hosen haben die neuesten Entwicklungen ihrer Spendenaktion für die Ukraine bei Instagram mit ihren Fans geteilt. Die Band hatte kürzlich ein T-Shirt auf den Markt gebracht, die Gewinne aus dem Verkauf werden gespendet. "Wir sind gerührt über so viel Solidarität: Innerhalb weniger Tage konnten durch den Verkauf der 'You'll Never Walk Alone'-Soli-Shirts bisher 60.000 Euro für die ukrainischen Flüchtlinge an Spenden gesammelt werden", heißt es in dem Post. Als Dank für die "großartige Beteiligung" hätte sich die Band dazu entschieden, besagten Betrag zu verdoppeln und "jetzt schon einmal 120.000 Euro auf den Weg zu bringen".

Aktion wird weitergeführt

Der Verkauf der Solishirts gehe weiter und alle weiteren Gelder sollen nach Abrechnung schnell überwiesen werden, wird in dem Posting erklärt. Zudem führten die Musiker noch einmal an, wie sich die Spendensumme zusammensetzt. "Es werden nur die reinen Herstellungskosten, also der Einkaufspreis der Shirts und die Druckkosten, abgezogen, alle anderen Einnahmen werden gespendet und auch unser Merchandisingvertrieb arbeitet umsonst." Die Gewinne werden an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen überwiesen.

Shirt in ukrainischen Nationalfarben

"Auch wir sind entsetzt über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine", hieß es vor wenigen Tagen auf der Webseite und in einem Instagram-Post der Band. Um den Betroffenen zu helfen, gebe es ab sofort das T-Shirt in den ukrainischen Nationalfarben zu kaufen. Auf schwarzem Untergrund ist das Bandlogo in blauer Farbe zu sehen, außen herum stehen in einem gelben Kreis die Worte "You'll Never Walk Alone" sowie "Die Toten Hosen". Im Text des Songs heißt es unter anderem: "Geh weiter, geh weiter / Mit Hoffnung in deinem Herzen / Und du wirst nie allein gehen."