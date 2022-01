Sehen Sie im Video: Erinnerung an seinen Freund Bob Saget – Sänger John Mayer kämpft mit den Tränen.

















John Mayer: Bobs überschwänglicher und wiederholter Ausdruck von Liebe ist das größte Geschenk, das er den Menschen hinterlassen hat.

Vor seinem Tod hatte Bob Saget seinen Wagen am Flughafen von LA geparkt.

John Mayer und Jeff Ross holten Bob Sagets Auto ab und veröffentlichten ein emotionales Video der Autofahrt.

In einem Live-Post, den Mayer am Mittwoch auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte, tauschten die beiden Freunde Erinnerungen an den Schauspieler aus.

Saget war am Sonntag in seinem Hotelzimmer im Ritz-Carlton in Orlando tot aufgefunden worden.

Der beliebte Komiker wurde 65 Jahre alt.

Ich habe noch nie einen Menschen auf dieser Erde kennengelernt, der so viel Liebe geben konnte, individuell und vollständig, an so viele Menschen auf eine Art und Weise, die jeder Person das Gefühl gab, dass er eine Hauptperson in ihrem Leben war und sie eine Hauptperson in seinem Leben, so der Sänger.

Jeder ist sich bewusst, wie universell Bobs Liebe zu den Menschen war." Mayer kann seine Tränen nicht zurückhalten. Wenn die Leute sagen, dass es ihnen leid tut, kommt immer wieder der Satz: 'Ich habe diesen Mann geliebt.‘"

In Anspielung auf Sagets schwierige Vergangenheit - der Full House-Darsteller hat im Laufe seines Lebens mehrere Familienmitglieder verloren, darunter seine ältere Schwester Gay, die 1996 an Sklerodermie erkrankte - sagt Mayer: "Er hatte jede Ausrede, um zynisch, verärgert und misstrauisch zu sein. Aber er lachte und verbreitete Freude, und sein Protest gegen die Grausamkeit dieser Dinge war, dass er lächeln und Liebe verbreiten und kindlich und unschuldig und liebevoll sein wollte."

Und Ross gibt Mayer recht: "[Bob] hat sich wirklich um jeden gekümmert... Wenn du einen Arzt brauchst, wenn du einen Anwalt brauchst, wenn du um drei Uhr morgens ein Pastrami-Sandwich brauchst, weil dir ein Mädchen gerade das Herz gebrochen hat, dann war Bob der Richtige."

