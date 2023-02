Der Moderator verbindet mit den Neunzigern Höhen und Tiefen. Er plaudert aus dem Nähkästchen: Bestimmte Erlebnisse haben ihn besonders geprägt.

Jochen Schropp (44) denkt mit Wehmut an die 1990er Jahre zurück. "Ich bin gerne in den 90ern groß geworden und habe viele gute Erinnerungen an das Jahrzehnt", sagte der TV-Moderator der Deutschen Presse-Agentur.

"Ob Eurodance-Partys im Party-Keller meiner Eltern, mein Austauschjahr in Amerika, das mich menschlich, aber auch beruflich sehr geprägt hat, weil ich dort lauter kreative Dinge ausprobieren konnte. In den 90ern war ich zum ersten Mal verliebt und hatte eine prägende Zeit auf der Schauspielschule in England. Insgesamt grandiose zehn Jahre voller Höhen und Tiefen."

Der Berliner führt mit Jasmin Wagner durch das neue Sat.1-Nachmittagsprogramm "Volles Haus", zu dem unter anderem auch die 90er-Jahre-Kultshow "Britt - Der Talk" zählt. "Volles Haus!", das am Montag (27. Februar) um 16 Uhr erstmals bei Sat.1 auf Sendung geht, ist eine Art Rahmenprogramm mit Service-Charakter, zu dem auch die VIP-Show "Bunte - live" und verschiedene Dokusoaps gehören.