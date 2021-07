Stürmer Erling Haaland erstaunte zuletzt mit seinem privaten Modegeschmack. Statt des BVB-Trikots trägt er in der Sommerpause exklusive Designer-Kreationen. Sein Team-Kollege Mats Hummels zieht nun nach.

Alles begann wenige Stunden nach dem letzten Bundesligaspieltag: Ende Mai flog Fußballprofi Erling Haaland im Privatjet nach Monaco. Ein Foto davon postete der BVB-Star auf seinem Instagram-Account. Sein Ziel: der legendäre Formel-1 Grand Prix. Doch nicht etwa die Reise-Destination oder der komfortable Flieger sorgten für Aufsehen, nein es war Haalands Outfit. Für seinen Beitrag posierte der 20-Jährige in einem rot-weiß-gestreiften Zweiteiler. "Schlafanzug", kommentierten einige. Tatsächlich stammt der Look von Dolce & Gabbana und kostet inklusive Schuhe rund 2000 Euro.

Fast 1,7 Millionen Mal wurde das Posting mit "gefällt mir" markiert. Auch Haalands BVB-Kollege Mats Hummels setzte ein Herzchen – und zieht nun nach. Nach dem EM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft ist Hummels bei seiner Familie in München. Dort entstand sein jüngster Instagram-Schnappschuss, der ihn in beigem Hemd und passender Hose zeigt. "Wenn du in diesem Sommer zu viel Zeit auf Erling Haalands Instagram-Account verbringst", kommentierte Hummels seinen Versuch, mit seinem BVB-Kollegen modisch gleichzuziehen.

Erling Haaland kommentiert Outfit von Mats Hummels

Von welchem Designer sein Outfit stammt und in welcher Preisklasse es spielt, verriet Hummels nicht. Dafür kommentierte seine Ehefrau Cathy: "Wow wer hat das Outfit wohl gefunden?" Dazu setzte sie ein zähneknirschendes Smiley, was so viel bedeutet wie: "Ich war's nicht." Haaland selbst schrieb zur Stil-Offensive seines Vereinskollegen: "Nicht schlecht. Du siehst scharf aus."

Wenn Mats Hummels tatsächlich modisch mit Erling Haaland in einer Liga spielen will, muss er sich allerdings ranhalten. Denn der Norweger zeigte sich in den vergangenen Wochen in zahlreichen schrillen – und kostspieligen – Designer-Kreationen. Mal trug er von Kopf bis Fuß Louis Vuitton, dann hingegen wieder Dolce & Gabbana. Oft schlagen seine Outfits mit mehreren tausend Euro zu Buche. Stiltechnisch ergibt sich bisher ein klares Ergebnis: Haaland 1 : Hummels 0.