Rebel Wilson ist Mutter einer kleinen Tochter. Doch die Schauspielerin musste auf dem Weg zur Mutterschaft einige Rückschläge einstecken.

Schauspielerin Rebel Wilson (42) ist vor wenigen Monaten zum ersten Mal Mutter geworden. Tochter Royce wurde von einer Leihmutter ausgetragen. Doch das war nicht der erste Versuch, wie die Darstellerin jetzt während einer Radiosendung offenbart hat. Wilson hatte es zuvor schon mit einer Leihmutter versucht und ein Baby verloren.

"Es war wirklich traurig"

"Ich habe mit einer Leihmutter versucht, das Baby zu bekommen, und leider hatte der Embryo eine Fehlgeburt", erzählte sie in der neuen Episode von "The Pick Up with Britt, Laura, and Mitch". "Man ist so glücklich, wenn es klappt", erinnerte sie sich im Gespräch mit den Moderatoren. Doch dann verlor sie das Baby. "Es war wirklich traurig." Nach dem Verlust versuchte es Wilson noch einmal.

Die australische Schauspielerin machte ihre Beziehung mit Ramona Agruma im Juni 2022 öffentlich. Als das Paar zusammenkam, erwartete Wilson allerdings schon das zweite Baby per Leihmutter. "Ich war erst seit zwei Monaten mit Ramona zusammen und ich musste sagen: 'Übrigens, die Leihmutter sieht so aus, als wäre sie aus dem ersten Trimester heraus und es ist ernst und ich werde bis zum Ende des Jahres ein Baby bekommen.'"

Kleine Royce machte sie zur Mutter

Schließlich konnte sie im vergangenen November ihre kleine Tochter in die Arme nehmen. Die Geburt machte sie damals via Instagram öffentlich. "Ich bin stolz, die Geburt meines ersten Kindes Royce Lillian bekannt zu geben, das letzte Woche per Leihmutterschaft geboren wurde. Ich kann die Liebe, die ich für sie empfinde, gar nicht beschreiben, sie ist ein wunderschönes Wunder", schrieb sie zu einem Foto der Kleinen.