"Ich bin unglaublich glücklich euch mitteilen zu können, dass gestern meine Tochter geboren wurde. Mutter und Kind sind wohlauf!" Mit diesen Worten verkündete Leroy Sané am Samstag auf Twitter die Geburt seiner Tochter.

Die Mutter des Kindes ist Sanés neun Jahre ältere Freundin Candice Brook. Die 31-Jährige arbeitet als Model und Sängerin, auf Instagram hatte sie bis vor kurzem mehr als 120.000 Abonnenten - doch vor Kurzem löschte sie ihren Acount. Im vergangenen Dezember wurde ihre Beziehung öffentlich. Es ist für Brook nicht die erste Liaison mit einem Prominenten: Ihr wurden in der Vergangenheit Beziehungen mit Rapper French Montana, NBA-Spieler Andre Drummond und Musiker Chris Brown nachgesagt. Sie ist bereits Mutter eines kleinen Sohnes - jetzt hat sie ein zweites Kind bekommen.

Ich bin unglaublich glücklich euch mitteilen zu können, dass gestern meine Tochter geboren wurde ❤🙏🏾 Mutter und Kind sind wohlauf! 😊👍🏾 — Leroy Sané (@LeroySane19) September 8, 2018

Den Namen des Kindes verriet Leroys Vater Souleyman Sané, früher selbst erfolgreicher Fußballprofi, der "Bild"-Zeitung: "Meine Enkelin wurde gestern geboren, wir freuen uns sehr. Ihr Name ist Rio Stella."

Leroy Sané bedankt sich bei Jogi Löw

Der bei Manchester City spielende Fußball-Profi hatte am Freitag das Teamhotel der Nationalmannschaft in München vorzeitig verlassen - "aus privaten Gründen", wie es hieß. Tags zuvor wurde der 22-Jährige in der Nations League in der Schlussphase der Partie gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich eingewechselt und durfte sieben Minuten spielen. Für die Erlaubnis der vorzeitigen Abreise bedankte sich Sané bei seinem Trainer: "Einen großen Dank an das @DFB_Team und meinen Trainer Jogi Löw, der mich kurzfristig freigestellt hat, damit ich die Geburt miterleben kann", schrieb der frühere Schalker. "Ich drücke dem Team für morgen natürlich die Daumen!" Dann trifft die deutsche Nationalmannschaft in Sinsheim auf Peru.

Leroy Sané wird sich dann einer anderen Aufgabe widmen.