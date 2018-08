"Für einen Schauspieler bin ich kein schlechter Sänger"

Am 15. November kommt Ethan Hawkes (47, "Der Club der toten Dichter") neuer Film "Juliet, Naked" in die deutschen Kinos. An der Seite von Rose Byrne (39, "Bad Neighbors") und Chris O'Dowd (38, "The IT Crowd,) verkörpert der Schauspieler einen Rocker, dessen alter Song plötzlich zu einem Hit wird. Hawke ließ es sich offensichtlich nicht nehmen, selbst zu singen, wie er "Page Six", dem Klatsch-Portal der "New York Post", verraten hat. "Ich kann ein bisschen was und habe keinen Unterricht genommen. [...] Was dir an Technik fehlt, machst du mit Leidenschaft wett."