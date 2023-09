Mehr als zehn Stunden unterwegs: Ethan Hawke reist per Bus zum Filmfestival in Toronto

Schauspieler Mehr als zehn Stunden unterwegs: Ethan Hawke reist per Bus zum Filmfestival in Toronto

von Eugen Epp Schauspieler und Regisseur Ethan Hawke wollte unbedingt zum Filmfestival nach Toronto – auch wegen seiner Tochter. Weil seine Flüge gestrichen wurden, setzte er sich einfach in den Bus.

Vieles, was in Hollywood Rang und Namen hat, versammelt sich beim Toronto International Film Festival. Nicht nur deshalb wollte auch Ethan Hawke unbedingt vor Ort sein – was sich aber schwieriger gestaltete als gedacht.

Der Schauspieler (für seine Nebenrollen in "Training Day" und "Boyhood" zweimal für den Oscar nominiert) wollte ursprünglich mit dem Flugzeug anreisen. Doch drei Flüge, die er hatte nehmen wollen, wurden gestrichen. So musste Hawke auf die Straße ausweichen und den Bus nehmen. Wie er auf dem Festival erzählte, fuhr er mit dem bekannten Greyhound-Bus von New York nach Toronto – die Fahrt dauert mindestens zehn Stunden, je nach Verbindung auch länger.

Ethan Hawke: Anreise mit dem Flugzeug klappte nicht

Der Besuch auf dem Festival war für Ethan Hawke den Aufwand dennoch wert. Sein Film "Wildcat" feierte in Toronto Premiere. Der 52-Jährige schrieb das Drehbuch für den Film über die Schriftstellerin Flannery O'Connor und führte Regie. Allein deshalb war Hawkes Anwesenheit wünschenswert – aber noch wichtiger: Seine Tochter Maya Hawke (bekannt durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Stranger Things") spielte die Hauptrolle. "Ich dachte: Ich werde das nicht verpassen wegen irgendwelchen Schwierigkeiten am Flughafen", erklärte Hawke.

Vor Ort Vancouver Island Eine Insel voller Bären, uralter Bäume und lässiger Surfer

Deshalb habe er sich dafür entschieden, den Bus zu nehmen. Allerdings nicht alleine, seine Frau Ryan Shawhughes begleitete ihn ebenso wie sein Co-Produzent, erzählte Hawkes dem Magazin "People". Auf der Fahrt über Nacht habe ihn lange keiner der Mitreisenden erkannt, so der Schauspieler: "Im Bus interessiert sich niemand für den anderen." Die meiste Zeit habe er sich mit einem Buch in seinem Sitz verkrochen und "gebetet, dass wir es rechtzeitig schaffen". Erst kurz vor der Ankunft, im Morgengrauen, habe jemand den berühmten Fahrgast erkannt.

Quelle: "People"

Sehen Sie im Video: Schauspieler schlüpfen immer wieder in neue Rollen. Um die verschiedenen Charaktere überzeugend darzustellen, sollten die Darsteller wandelbar sein. Doch trifft das auch auf die hochbezahlten Stars unter ihnen zu?