Ethan Slater und Ehefrau Lilly Jay bei den Tony Awards 2018 in New York.

Ariana Grandes neuer Freund, Ethan Slater, hat offiziell die Scheidung von seiner Ehefrau eingereicht. Sie soll sich "betrogen" fühlen.

Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (30) soll kurz nach Bekanntwerden ihrer Trennung von Ehemann Dalton Gomez (27) in einer Liaison mit ihrem "Wicked"-Kollegen Ethan Slater (31) sein. Nun soll auch der die Scheidung von seiner Ehefrau eingereicht haben, wie das Promiportal "TMZ" meldet.

Der Schauspieler, der neben Grande in der kommenden Verfilmung des Broadway-Stücks "Wicked" mitspielt, reichte die Papiere demnach am Mittwoch (26. Juli) in New York ein. Slater und seine Jugendliebe Lilly Jay sind seit 2018 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, der im August 2022 zur Welt kam.

Ethan Slaters Ehefrau fühlt sich "betrogen"

Eine Lilly Jay nahestehende Quelle verriet dem Nachrichtenportal, dass Slaters Ehefrau von der Nachricht "völlig überrumpelt" wurde und sich fühlt, als hätte Slater ihre Familie "im Stich gelassen". Sie soll auch verärgert darüber sein, dass ihr Sohn nicht mehr beide Elternteile ständig um sich haben wird.

Außerdem fühlt sich die Mutter "betrogen", weil Grande früher sogar gemeinsame Zeit mit ihr und ihrem Mann verbracht hat.

Es ist nicht klar, wann Grande und Slater angefangen haben, einander zu daten. Gerüchten zufolge sollen sich die beiden schon "vor einigen Monaten" getroffen haben. Die Beziehung soll wohl während der Dreharbeiten zu "Wicked" in London angefangen haben. Anfang des Monats überraschte Grande mit dem Ende ihrer zweijährigen Ehe mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez.