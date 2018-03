Die erste Gewinnerin des Eurovision Song Contests, der damals noch den Namen Grand Prix Eurovision de la Chanson trug, ist tot. Die Schweizerin Lys Assia ("Bel Ami - 50 große Erfolge"), die im Jahr 1956 mit ihrem Song "Refrain" triumphierte, wurde 94 Jahre alt. Wie "blick.ch" weiter meldet, ist Assia am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus in Zollikerberg im Kanton Zürich verstorben.

Der erste ESC fand am 24. Mai 1956 in Lugano in der Schweiz statt. Lokalmatadorin Assia setzte sich gegen Musiker aus sechs anderen Ländern durch. Darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, die Freddy Quinn (86, "So geht das jede Nacht") und Walter Andreas Schwarz (1913-1992, "Im Wartesaal zum großen Glück") ins Rennen schickte - jedes Land durfte zwei Beiträge liefern. Bis heute ist Assia die einzige Siegerin des Wettbewerbs, die die Schweiz hervorbringen konnte.