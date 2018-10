"[...] Ich hatte keine Ahnung, was für eine große Sache diese Show sein würde. Und ich wusste noch nicht, was ich dabei alles lernen würde. Von all den Dingen, die in meinem Leben passiert sind, war dies einer der denkwürdigsten Momente, den ich nie vergessen werde. [...]"

Eva Longoria (43) hat am "Throwback Thursday" auf ihrem Instagram-Profil an ihre "Desperate Housewives"-Zeit erinnert. Die Schauspielerin postete ein Foto von sich mit ihren ehemaligen Co-Stars Felicity Huffman, Marcia Cross und Teri Hatcher, das vor vielen Jahren auf der Premierenparty der ersten Staffel gemacht wurde. Die Serie feierte im Oktober 2004 Premiere in den USA. Die 43-Jährige erklärte, dass ihr Kleid von einem Fotoshooting stammte, das sie am gleichen Tag hatte. Sie habe darum gebeten, es ausleihen zu dürfen und hatte das Glück, dass ihr das Outfit geschenkt wurde. Ihr Make-up habe sie selbst verantwortet, die Schuhe seien ihr zu groß gewesen und dennoch bedeute ihr dieses Foto und dieser Moment "so viel".